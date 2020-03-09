В Москве подросток упал с 16-го этажа на автомобиль

В Москве из окна 16-го этажа выпал подросток. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 9 марта.

Инцидент произошел в Новотушинском проезде. 15-летний юноша упал на припаркованную у дома машину. Обстоятельства трагедии выясняются. По данным телеканала, погибший подросток является сыном высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры РФ.

6 марта в Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на 20-м этаже. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.