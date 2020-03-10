Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

В Иркутске женщина устроила погром в аптеке и ударила фармацевта за отказ принимать обратном купленные лекарства. Об этом во вторник 10 марта, сообщает сайт «Ирк.ру».

Видео этого инцидента появилось в YouTube. Женщина в разговоре с провизором указывала на то, что у препарата есть побочные эффекты. В ходе этого диалога она поняла, что ее снимают, и попросила убрать камеру. Провизор ответил, что не сделает этого ради своей безопасности. После этого иркутянка сбрасывает с прилавка лекарства и начинает громить аптечный пункт.

«Довела человека. А здоровье для меня ценно!» — прокричала посетительница аптеки.

Во время этого инцидента женщина постоянно оскорбляет фармацевта и угрожает ей разбирательством в суде.

5 марта четыре женщины устроили погром в вокзальном кафе из-за запрета пить пиво. Прибывшие на место полицейские доставили нарушительниц в дежурную часть, где составили административные протоколы за мелкое хулиганство.