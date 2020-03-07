Красноярская певица упала со сцены и допела с переломом ноги
Красноярская исполнительница Анастасия Вишневская получила перелом стопы после падения со сцены, однако не прервала свое выступление.
Вишневская пела песню Аллы Пугачевой «100 часов счастья» на приеме губернатора региона Александра Усса в честь Международного женского дня. Во время выступления певица направилась к зрителям и, не заметив конец сцены, рухнула в оркестровую яму. Тем не менее она продолжила петь и завершила свой номер.
«Я 23 февраля родилась, я воин по жизни», — прокомментировала артистка инцидент телеканалу «360», добавив, что сама добралась до кулис, где ее ждали врачи скорой помощи.
Кроме того, Вишневская опровергла информацию о том, что она якобы пела под фонограмму.
В октябре американская певица Леди Гага вместе с поклонником упала со сцены во время своего шоу Enigma в Лас-Вегасе.