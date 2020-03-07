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Красноярская певица упала со сцены и допела с переломом ноги

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Фото: скриншот с видео
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Красноярская исполнительница Анастасия Вишневская получила перелом стопы после падения со сцены, однако не прервала свое выступление.

Вишневская пела песню Аллы Пугачевой «100 часов счастья» на приеме губернатора региона Александра Усса в честь Международного женского дня. Во время выступления певица направилась к зрителям и, не заметив конец сцены, рухнула в оркестровую яму. Тем не менее она продолжила петь и завершила свой номер.

«Я 23 февраля родилась, я воин по жизни», — прокомментировала артистка инцидент телеканалу «360», добавив, что сама добралась до кулис, где ее ждали врачи скорой помощи.

Кроме того, Вишневская опровергла информацию о том, что она якобы пела под фонограмму.

В октябре американская певица Леди Гага вместе с поклонником упала со сцены во время своего шоу Enigma в Лас-Вегасе.

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