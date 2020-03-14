Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

Злоумышленники сообщили об угрозе взрыва на борту трех самолетов. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Анонимное сообщение о «минировании» поступило на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево. По данным агентства, речь идет о самолетах, выполняющих рейсы Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск. Последний борт изменил направление и уже приземлился, а два остальных самолета следуют по своим маршрутам.

Ранее в этот же день стало известно, что авиалайнер, летевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия и совершил посадку в аэропорту Казани. Сообщалось, что причиной ЧП стал дебош на борту.

В субботу, 14 марта, самолет рейса Будапешт–Москва спустя полчаса после взлета подал сигнал тревоги и совершил резкое снижение с 10,5 тыс. до 4,5 тыс. м. Причиной происшествия стал сработавший датчик неисправности системы кондиционирования. Авиалайнер сел в аэропорту Шереметьево.

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании». Все авиалайнеры благополучно приземлились и были обследованы на предмет наличия взрывных устройств.