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Врач помогла спасти пассажира на борту самолета Челябинск–Москва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самолет, летевший из Челябинска в Москву, совершил 4 марта вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Врач Татьяна Калинина, которая была на борту воздушного судна, рассказала, как смогла помочь мужчине.

Она заявила, что полноценную помощь оказать пассажиру, у которого случился сердечный приступ, на борту самолета она не могла. По ее словам, она сделала всё возможное, чтобы облегчить его состояние и успокоить пассажиров.

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«Моей задачей было оценить состояние пациента, его тяжесть и теми препаратами, такими как нитроглицерин и кислородная маска, попытаться купировать приступ. И по возможности исключить панику, потому что рядом жена и ей тоже стало страшно», — цитирует в среду «РИА Новости» слова врача.

Решение посадить самолет в Казани было принято, по словам Калининой, после ее одобрения. Она заявила о подобной необходимости, так как пульс 60-летнего мужчины стал редким и он начал терять сознание. Она отметила, что является главврачом клиники эстетической медицины. Стаж ее работы более 20 лет.

После посадки в Казани мужчину госпитализировали в кардиологическое отделение одной из местных больниц.

В этот же день ранее пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.

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