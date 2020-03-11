Ми-8 совершил вынужденную посадку в Красноярске

В красноярском аэропорту Черемшанка совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. Пострадавших нет, сообщил в среду, 11 марта, телеканал РЕН ТВ.

По его данным, он летел из Красноярска в Юрубчен. По предварительным данным, сработал аварийный датчик. На борту вертолета находился 21 человек. Специалисты полагают, что датчик сработал ложно, проводится проверка вертолета.

В феврале при жесткой посадке вертолета на Ямале погибли два человека. Он принадлежал авиакомпании «Скол», которая специализируется на перевозке рабочих-вахтовиков.