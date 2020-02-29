Тело пилота разбившегося под Астраханью вертолета нашли

Сотрудники МЧС обнаружили тело пилота вертолета, который разбился под Астраханью в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Представитель МЧС рассказал, что место падения вертолета было обнаружено в в Наримановском районе Астраханской области.

«Факт падения вертолета подтвержден. В результате поисковых мероприятий место обнаружено», — цитирует «РИА Новости» представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что вертолет потерпел крушение в степи. Разрушений на земле нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что вертолет марки Robinson, на борту которого находился только пилот, потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области. Летательный аппарат упал в районе села Линейное. Сейчас на месте работают медицинские и спасательные бригады.