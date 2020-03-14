Самолет Будапешт-Москва приземлился после сигнала о тревоге

Авиалайнер SSJ-100, выполнявший рейс Будапешт–Москва, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Такие данные приводит сервис Flightradar24.com в субботу, 14 марта.

Ранее стало известно, что самолет спустя полчаса после взлета подал сигнал тревоги и совершил резкое снижение с 10,5 тыс. до 4,5 тыс. м.

Позже СМИ сообщили, что причиной этому послужил сработавший датчик неисправности системы кондиционирования.

В этот же день грузовой самолет Boeing 747-46N американской авиакомпании Polar Air Cargо подал сигнал бедствия и планировал совершить приземление на Камчатке. После этого воздушное судно успешно село на Алеутских островах.