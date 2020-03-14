Самолет Будапешт-Москва резко снизился и подал сигнал тревоги

Пассажирский авиалайнер SSJ-100 рейса Будапешт–Москва подал сигнал тревоги и пошел на снижение. Об этом портал Flightradar24.com сообщил в субботу, 14 марта, на своей странице в Twitter.

Самолет подал сигнал тревоги спустя почти полчаса после взлета, снизился с 10,5 тыс. до 4,5 тыс. м и сейчас продолжает свой путь на этой высоте.

Прибытие борта в Шереметьево ожидается в 14:53 по московскому времени.

3 марта сообщалось, что самолет Boeing 737-800 рейса Москва–Цюрих совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем.