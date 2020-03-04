Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности. Об этом 4 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

По словам собеседницы агентства, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 вылетел в 06:40 по местному времени (03:40 по мск) из аэропорта Толмачево. На борту находилось 96 пассажиров и шесть членов экипажа.

Однако после сигнала одного из приборов на борту самолета о неисправности, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт отправления. В 07:42 (04:42 по мск) самолет благополучно приземлился, отметила Горбунова, а спустя полтора часа пассажиров отправили в Москву резервным бортом.

В свою очередь, по факту происшествия Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

3 марта самолет, вылетевший из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем. По предварительным данным, на борту сработал датчик отказа управления закрылками.