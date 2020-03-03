Прямой эфир

Самолет Москва-Цюрих экстренно сел в Шереметьево из-за неполадок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Boeing 737-800 рейса Москва—Цюрих совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем, сообщил «Интерфаксу» во вторник, 3 марта, информированный источник.

«По предварительным данным, на борту сработал датчик отказа управления закрылками», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 70 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее поступило сообщение, что воздушное судно развернулось в районе Волоколамска и возвращается к пункту вылета.

3 марта самолет Новосибирск–Москва подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Перми из-за сообщения о минировании. Ранее в этот день борт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Владивостока в Москву, экстренно совершил посадку в Хабаровске. Экипаж принял решение о приземлении авиалайнера после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
SSJ-100 экстренно приземлился в Шереметьево
Самолет готовится экстренно сесть во Внуково из-за треснувшего стекла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020