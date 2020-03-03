Самолет Москва-Цюрих экстренно сел в Шереметьево из-за неполадок

Самолет Boeing 737-800 рейса Москва—Цюрих совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем, сообщил «Интерфаксу» во вторник, 3 марта, информированный источник.

«По предварительным данным, на борту сработал датчик отказа управления закрылками», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 70 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее поступило сообщение, что воздушное судно развернулось в районе Волоколамска и возвращается к пункту вылета.

3 марта самолет Новосибирск–Москва подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Перми из-за сообщения о минировании. Ранее в этот день борт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Владивостока в Москву, экстренно совершил посадку в Хабаровске. Экипаж принял решение о приземлении авиалайнера после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета.