Под Владимиром при столкновении автомобиля с поездом погибли два человека

В результате столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли два человека и трое получили травмы. Об этом в субботу, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служб управления МВД по региону.

По предварительным данным на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда «Кинешма – Москва» с легковым автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли на месте, еще три пассажира были госпитализированы.

В связи с происшествием проводится проверка. Движение поездов на участке в Киржачском районе было приостановлено, после чего восстановлено в течение 40 минут.

В конце февраля в Республике Коми грузовой поезд столкнулся с автомобилем «ВАЗ». Мужчина 1949 года рождения за рулем легковушки выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи.