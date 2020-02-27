Водитель автомобиля погиб при ДТП с участием поезда в Коми

В Республике Коми автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Пенсионер за рулем «ВАЗа», который не имел водительского удостоверения, скончался на месте.

Авария произошла на улице Центральной села Мадмас. По данным Госавтоинспекции, мужчина 1949 года рождения пытался переехать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент к переезду приближался грузовой поезд. Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных в результате ДТП травм водитель «ВАЗа» скончался на месте до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Авария не повлияла на график движения пассажирских поездов.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожных переездах.

12 февраля сообщалось о столкновении автомобиля и грузового поезда на железнодорожном переезде в Чеченской Республике. Водитель BMW выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал. После ДТП он был госпитализирован.