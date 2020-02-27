Девочка лишилась ступней после наезда поезда в Приморье

В Приморском крае грузовой поезд сбил девочку 2011 года рождения. По данным специалистов железной дороги, школьница получила травматическую ампутацию обеих ступней.

Инцидент произошел в Партизанском районе. Грузовой состав сбил девочку, которая оказалась на железнодорожных путях. Несовершеннолетняя была госпитализирована, сообщает Vostokmedia.

По факту произошедшего следователи начали проверку. Дальневосточная железная дорога обратилась к родителям и преподавателям с просьбой проводить профилактические беседы с детьми на темы безопасного поведения.

В начале февраля в результате наезда поезда пострадал мужчина в Амурской области. По данным транспортной полиции, пешеход шел по путям в попутном с поездом направлении и не реагировал на звуковые и световые сигналы. В результате наезда мужчина получил травмы, он был госпитализирован. Установлено, что пострадавший находился в пьяном состоянии.