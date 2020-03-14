Боевик-перебежчик раскрыл схему поставок оружия террористам из США

Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда, в 2013 году примкнувший к террористам, рассказал о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также поставках оружия из США.

По его словам, в лагере боевиков их в течение трех недель обучали подрывной деятельности американские специалисты.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Происхождение оружия было самым разнообразным: китайское, натовское», — рассказал перебежчик, интервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные.

Он отметил, что часть прошедших обучение боевиков была направлена в провинцию Аль-Хасака, другие — в Идлиб.

Свою основную службу Соуда нес в рядах группировки «Магавир ас-Саура». Она в частности совершала нападения на правительственные силы в городе Эс-Сувейда. По его словам, за выполнение этих заданий им хорошо платили.

Экс-полковник добавил, что другие части группировки в Эт-Танфе были отправлены на восток к Евфрату для проведения диверсий на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству.

Соуда также рассказал о гуманитарной катастрофе в лагере для беженцев Эр-Рукбан. По его словам, люди там голодают и не могут покинуть место своего временного проживания.

«Народ бежит, но это бывало крайне редко. Американцы запрещают это делать, убивают тех, кто пытается вырваться. Однако за 300–400, иногда за $500 они позволяют покинуть район 55-километровой зоны», — рассказал экс-полковник.

Бывший полковник был задержан в феврале 2020 года сотрудниками военной контрразведки Сирии при попытке вернуться на территорию, подконтрольную правительству арабской республики.