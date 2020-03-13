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Лайнер готовится к посадке в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Пассажирский лайнер готовится совершить посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в пятницу, 13 марта.

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«Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту самолета, выполняющего рейс из Санкт-Петербурга», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что все службы аэропорта находятся в повышенной готовности. Посадка самолета была запланирована на 16:55 мск.

11 марта злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск–Москва. На борту находилось 155 человек, включая семерых членов экипажа. Отмечалось, что самолет не стал запрашивать экстренную посадку.

5 марта сигналы о «минировании» получили сразу три пассажирских самолета, лайнерам пришлось уйти на вынужденную посадку. Так, сообщения поступили о якобы взрывных устройствах на борту А320, вылетевшем из Москвы, Airbus А319, следовавшем из Санкт-Петербурга в Симферополь, и Sukhoi Superjet 100, выполнявшем рейс Москва–Сыктывкар.

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