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Владимир Лукин вышел из партии «Яблоко»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Один из основателей «Яблока», сенатор Владимир Лукин, вышел из партии. Об этом он уведомил ее руководство.

«Я написал не заявление, а письмо руководству «Яблока» о том, что выхожу из партии», — цитирует политика «РИА Новости».

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При этом Лукин отказался говорить о причинах такого решения. «О мотивах я скоро сообщу в своих мемуарах», — сказал политик.

Позже причину назвал пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев. Он отметил, что решение Лукина вызвано расхождением политических взглядов с партией на фоне принятия поправок к Конституции.

По его словам, исполком федерального бюро «Яблока» решил единогласно удовлетворить заявление Лукина.

Нижегородское отделение «Яблока» также сообщило о произошедшем в Twitter.

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в конституцию в Совете Федерации, подал заявление, что готов выйти из партии «Яблоко», — цитирует текст «Федеральное агентство новостей».

Лукин был одним из сооснователей «Яблока» вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым, сообщает телеканал «360». Партию создали на основе одноименного предвыборного блока, организованного в 1993 году перед выборами в Госдуму. Фамилии сооснователей зашифрованы в первых трех буквах его названия.

11 марта Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой. В этот же день Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о поправке, сообщает НСН. 160 сенаторов проголосовали за принятие закона, один высказался против, трое воздержались.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявили оплачиваемым выходным.

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