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Челси Мэннинг освобождена из тюрьмы

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Фото: TASS/Zuma
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Суд в США, в четверг, постановил освободить из тюрьмы в Александрии, штат Вирджиния, экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась в следственном изоляторе за отказ давать показания, об этом сообщает Huffington Post.

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Мэннинг находилась под стражей с мая прошлого года.

В четверг судья Энтони Дж. Трега распорядился освободить Мэннинга, заявив, что ее показания больше не нужны.

«Суд считает, что появление г-жи Мэннинг перед Большим жюри больше не требуется, в свете чего ее содержание под стражей больше не служит принуждению», — цитирует судью газета.

Накануне газета New York Times сообщила, что Мэннинг была госпитализирована после попытки самоубийства.

Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против WikiLeaks. Заявлялось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь, сообщает РИА Новости.

В четверг, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя организации WikiLeaks Джуллиана Ассанжа апофеозом лжи и логикой двойных стандартов.

Захарова отметила, что 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ и российская делегация в очередной раз поставила вопрос о продолжающейся политической расправе над основателем сайта WikiLeaks.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал здание дипмиссии из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепартамента. Основателю WikiLeaks грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь.

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