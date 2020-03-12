Lufthansa отменит рейсы из Германии в Россию

Авиакомпания Lufthansa из-за угрозы распространения коронавируса отменяет с 13 марта все рейсы из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Москву и Санкт-Петербург, ночные рейсы с четверга на пятницу также не состоятся. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил журналистам представитель пресс-службы концерта Lufthansa Group.

«Только авиакомпания Lufthansa совершает рейсы из Германии в Россию. У нас есть рейсы из Франкфурта и Мюнхена в Москву — в аэропорт Домодедово, и Санкт-Петербург. Переход в Шереметьево в короткие сроки технически и с точки зрения логистики невозможен <…> В итоге мы должны отменить все наши рейсы в Россию, это до семи рейсов ежедневно, которые мы предлагаем как в Москву, так и в Санкт-Петербург. Это будет действовать с завтрашнего дня, уже ночные рейсы сегодня ночью не состоятся», — заявил собеседник агентства «РИА Новости».

При этом он отметил, что рейсы Austrian Airlines, Brussels Airlines и SWISS, которые также входят в концерн, будут осуществляться и дальше, поскольку они летают из Австрии, Бельгии и Швейцарии соответственно, где не такая острая эпидемиологическая ситуация.

11 марта Россия на фоне распространения коронавируса ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. Исключением стали регулярные рейсы из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. Отмечалось, что данные направления будут обслуживаться в терминале F столичного аэропорта Шереметьево.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в республике в настоящее время зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. 11 марта организация объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,8 тыс. человек в 118 странах, умерли 4613 человек.

В настоящее время в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца.