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Минфин Ростовской области обещает профицит бюджета к 2022 году

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Министерство финансов Ростовской области прогнозирует профицит бюджета в 2022 году. Соответствующая информация следует из отчета главы ведомства Лилии Федотовой.

По данным минфина, в 2022 году доходная часть бюджета региона составит 240 млрд рублей, расходная — 235 млрд рублей. Профицит таким образом достигнет 5 млрд рублей. Он прогнозируется впервые с 2019 года, пишет RostovGazeta.

В 2019 году дефицит регионального бюджета составил 4,9%, в 2020 году — 11%. В 2021 году он оценивается в 1,8%.

По итогам прошлого года доходы составили 221 млрд рублей, расходы — 226 млрд рублей. Около 80% бюджетных средств (19 млрд рублей) были направлены на реализацию четырех нацпроектов.

Ранее 12 марта Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. 15 января Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию целый блок социально-экономических изменений в стране.

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