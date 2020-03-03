Минфин РФ огласил сроки получения средств от продажи акций Сбербанка

В Министерстве финансов России ожидают, что прибыль ЦБ от продажи акций Сбербанка поступит в бюджет до конца года. Об этом во вторник, 3 марта, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Главное, чтобы прибыль была перечислена в бюджет до конца года. С точки зрения возможности профинансировать расходы — не критично, в какой именно момент в течение года это будет сделано», — рассказал собеседник информагентства.

В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила правительству скорректировать сроки перевода средств от сделки по Сбербанку в бюджет. Ожидается, что деньги в казну поступят до 1 декабря, а не 1 июня. Это, по ее словам, связано с волатильностью на рынках.

На текущий момент ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего отечественного банка составляет 50% плюс одна акция.

Вместе с тем 11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

Сумма сделки по продаже акций, по словам министра финансов России Антона Силуанова, оценивается в 2,5 трлн рублей. Средства на покупку ценных бумаг возьмут из Фонда национального благосостояния. Полученная прибыль пойдет на выполнение социальных программ и проектов, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.