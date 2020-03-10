В Минфине заявили о стабильности бюджетной системы

Финансовая система России гарантирует гражданам исполнение всех обязательств, заявила 10 марта первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко по итогам рассмотрения поправок в бюджет ко второму чтению в связи с поручением президента страны Владимира Путина.

«В бюджете заложены необходимые ассигнования на выполнение всех расходных обязательств, вытекающих из послания президента, и не меняются те расходные обязательства, которые были заложены в трехлетнем бюджете, который мы сейчас выполняем», — приводит слова Нестеренко «Интерфакс».

Замминистра отметила, что поправки в бюджет принимаются не на один год, а на трехлетний период. Это подчеркивает постоянство и стабильность бюджетной системы и гарантирует выполнение всех расходных обязательств вне зависимости от конъюнктурных изменений.

Также Нестеренко добавила, что бюджетное правило сформировано таким образом, чтобы сберечь часть средств при возможном снижении цен на нефть.

Накануне, 9 марта, министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

О необходимости скорректировать бюджет страны для реализации социальной части послания Путина заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января. «Нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Я прошу этим заняться незамедлительно», — сказал тогда Мишустин.

Блок социально-экономических изменений в стране Путин анонсировал 15 января в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В частности, речь идет об индексации материнского капитала, увеличении зарплат в бюджетной сфере и поддержке малообеспеченных слоев населения.