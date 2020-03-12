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Жительница Барнаула пострадала при наезде грузового поезда

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В Барнауле 19-летняя девушка пострадала при наезде грузового поезда. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным полиции, потерпевшая переходила железнодорожные пути на станции «Барнаул» в не оборудованном для перехода месте. При этом девушка была в капюшоне и наушниках. В результате она не заметила поезд, сообщает altapress.ru.

С множественными переломами пострадавшая была доставлена в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

3 марта сообщалось о наезде маневрового поезда на 22-летнюю девушку в Туапсе. Пострадавшая переходила пути в центре города, споткнулась, упала и потеряла сознание. Предполагается, что машинисты не заметили девушку и переехали ей ногу.

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