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Девушка лишилась ноги после наезда поезда в Туапсе

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В Туапсе 22-летняя девушка пострадала при наезде маневрового поезда. Пострадавшую прооперировали в Краснодаре.

По словам потерпевшей, поздно вечером она переходила железнодорожные пути в центре города. По рельсам обычно проезжают только маневровые поезда. В темноте девушка споткнулась, упала и потеряла сознание. Предполагается, что машинисты не заметили девушку и переехали ей ногу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Туапсинские вести».

Пострадавшая пыталась доползти до освещенного участка. На помощь ей пришел случайный очевидец, который вызвал медиков. Помощь девушке оказали специалисты хирургического и травматологического отделений районной больницы, после чего пациентку отправили санавиацией в Краснодар.

Место происшествия проверили сотрудники Туапсинского линейного отдела полиции. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае грузовой поезд сбил девочку 2011 года рождения. Школьница получила травматическую ампутацию обеих ступней.

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