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Мужчина погиб при наезде поезда в Краснодарском крае

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На Кубани поезд насмерть сбил мужчину, пытавшегося перейти железнодорожные пути. Полиция начала проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, 51-летний мужчина переходил железную дорогу перед движущимся составом в районе станции «Каневская». Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате происшествия пострадавший скончался на месте. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Ранее сообщалось, что в Туапсе 22-летняя девушка пострадала при наезде маневрового поезда. По словам потерпевшей, вечером она переходила железнодорожные пути, но споткнулась, упала и потеряла создание. Предполагается, что машинист не заметил девушку в темноте и переехал ей ногу.

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