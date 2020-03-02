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В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение на перегоне Жипхеген – Хилок приостановлено в результате схода 12 вагонов грузового поезда с рельсов, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Состав перевозил уголь. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место направлены восстановительные поезда со станций Хилок и Чита. Причины происшествия устанавливаются.

Из-за происшествия ожидаются задержки поездов №70 Москва - Чита, №69 Чита - Москва и №321 Иркутск – Забайкальск.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту случишегося.

25 февраля в Амурской области с рельс сошли 18 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на перегоне Тоннельный–Кундур в Архаринском районе. Отмечается, что в вагонах был уголь. Пострадавших нет, материальный ущерб произошедшего устанавливается.

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