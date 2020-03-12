Россия ограничит авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ограничения начнут действовать в полночь пятницы, 13 марта. При этом сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево, передает «РИА Новости».

Помимо этого, продолжатся и чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

В этот же день стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.