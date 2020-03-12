Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления

Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В свою очередь пресс-служба «Северстали» уточняет, что в результате инцидента никто не пострадал. По ее данным, сейчас в шахте остаются только горноспасатели и члены вспомогательной горноспасательной службы из числа сотрудников «Воркутинской».

Ранее в среду сообщалось о задымлении на шахте «Воркутинская» в магистральной конвейерной выработке на глубине 620 м. На место были направлены спасатели, которые начали эвакуацию работников смен шахты «Воркутинская» (122 человека) и шахты «Заполярная» (120 человек).

Необходимость эвакуации работников обеих шахт была связана с тем, что они имеют единую вентиляционную систему.