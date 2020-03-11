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Роскомнадзор удалил более 112 тыс. материалов о наркотиках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 112 тыс. материалов, пропагандирующих наркотики, было удалено и 13 тыс. заблокировано в российском сегменте интернета с 2012 года. Об этом «Известиям» сообщили в Роскомнадзоре.

«Мы видим сконцентрированную историю рекламы наркотиков, в том числе в Telegram. Через него организовывается работа по продаже этих средств. Сейчас вообще вся торговля ушла в сеть, реклама тоже», — сообщил «Известиям» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

С 2012 года в единый реестр запрещенной информации было внесено более 125 тыс. ссылок на подобные публикации. Эксперты указывают, что любую блокировку можно обойти, а единственным способом борьбы является удаление информации.

«Можно закрыть кучу доменных имен и доступ к ним, но они будут пиарить себя через другие сайты и каналы, советовать там пользователям анонимайзеры и VPN, которые позволят приобрести любую информацию», — рассказал «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что зачастую точечная блокировка затруднена, например, как в случае с Википедией. Так, Роскомнадзор может направить онлайн-платформе запрос с просьбой удалить материал, но в случае отказа должен ликвидировать целый ресурс.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 марта.

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