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Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

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Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
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Полная адаптация Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО — пока недостижимая цель. Такое мнение высказал новый министр обороны страны Андрей Таран в среду, 11 марта.

«Учитывая наши реалии, главной задачей МО вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО у нас должна быть вполне реальная цель — максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами альянса», — приводит телеканал «112» слова Тарана.

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Он отметил, что сейчас идет постепенное изменение структуры органов военного управления. По словам Тарана, это только часть многомерного процесса реформирования всей системы.

Кроме того, он добавил, что важно добиться еще и разграничения полномочий между министерством обороны, главнокомандующим и Генштабом вооруженных сил.

Ранее в этот же день Таран заявил, что перевооружение станет первостепенной задачей министерства обороны. Он заверил, что вооруженным силам необходима технологическая модернизация, чтобы быть готовыми дать отпор противникам.

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО. Ожидается, что документ подготовят в течение 2–3 месяцев.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.

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