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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области с 3:00 четверга, 12 марта, до 3:00 субботы, 14 марта, из-за ветра. Эта информация следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России, опубликованных в среду, 11 марта.

Ранее в среду синоптики сообщали, что в этот день в столице ожидается от +8...+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Отмечалось, что в ночь на 12 марта порывы южного и юго-западного ветра могут достигать 18 м/с.

В свою очередь, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала облачную погоду с сильным ветром и снегом в выходные в столице.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам 15 марта «небольшой снежок». Он добавил, что в выходные в город вернется солнце.

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