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Вильфанд пообещал москвичам небольшой снегопад в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В воскресенье в Москве может пройти небольшой снегопад. Об этом 11 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что в выходные в столицу вернется солнце.

Накануне Вильфанд посоветовал жителям Центральной России не менять традиционные сроки посадки картошки из-за теплой погоды, поскольку земля все еще недостаточно теплая.

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