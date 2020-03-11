Вильфанд пообещал москвичам небольшой снегопад в воскресенье

В воскресенье в Москве может пройти небольшой снегопад. Об этом 11 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что в выходные в столицу вернется солнце.

Накануне Вильфанд посоветовал жителям Центральной России не менять традиционные сроки посадки картошки из-за теплой погоды, поскольку земля все еще недостаточно теплая.