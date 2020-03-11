Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 марта

Днем в среду в Москве ожидается от 8 до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В столице ожидается пасмурная погода. Южный и юго-западный ветер днем не превысит 11 м/с, ночью порывы могут достигать 18 м/с.

В Подмосковье воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла.

Местами пройдет небольшой дождь. Утром в отдельных районах возможен туман. Ночью вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд для 9 марта: к 14:00 воздух прогрелся до 11,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд тепла установлен 8 марта: температура в столице ранним утром поднялась до пл/с 8,5 градуса.