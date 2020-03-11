Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Днем в среду в Москве ожидается от 8 до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В столице ожидается пасмурная погода. Южный и юго-западный ветер днем не превысит 11 м/с, ночью порывы могут достигать 18 м/с.

В Подмосковье воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла.

Местами пройдет небольшой дождь. Утром в отдельных районах возможен туман. Ночью вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд для 9 марта: к 14:00 воздух прогрелся до 11,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд тепла установлен 8 марта: температура в столице ранним утром поднялась до пл/с 8,5 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд посоветовал не менять сроки посадки картошки из-за теплой погоды
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020