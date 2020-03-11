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Физкультурный комплекс для занятий бадминтоном построят в Саратове

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В центре Саратова около бассейна на улице Чернышевского планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий бадминтоном. Работы на объекте уже стартовали.

Как сообщили ИА «Взгляд-инфо» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, 10 марта на стройплощадке побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. По словам чиновников, площадь игрового зала в новом двухэтажном ФОКе составит 42 на 24 м. Также проект предусматривает зал силовой подготовки с тренажерами, раздевалки, помещения для тренеров, медкабинет, конференц-зал.

Глава областного минспорта Александр Абросимов рассказал изданию, что одновременно в ФОКе смогут заниматься 67 человек. Оборудованный спортивный зал подойдет для занятий баскетболом, волейболом, гандболом и мини-футболом.

Строительство проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Работы планируют завершить до конца года.

Ранее в марте сообщалось, что в Волжском планируют построить крытый футбольный манеж. Спортивное сооружение будет одноэтажным с футбольным полем размером 90 м на 55 м и пропускной способностью до 40 человек.

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