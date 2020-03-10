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«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) планируют профилактическую приостановку газопровода «Сила Сибири» во второй половине марта.

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«Газпром» и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири» весной 2020 года», — приводит «РИА Новости» сообщение российской компании во вторник, 10 марта.

Стороны договаривались проводить плановую профилактику оборудования и систем газопровода дважды в год: весной и осенью.

Российский газовый холдинг и CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по «восточному маршруту». Документ заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку до 38 млрд кубометров российского газа в КНР. Общая сумма составила более $400 млрд. Поставки по трубопроводу «Сила Сибири» начались 2 декабря 2019 года.

Позже в том же месяце глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «Силу Сибири» основой для развития газотранспортной системы (ГТС) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

«Сила Сибири» призван поставлять газ из Иркутского и Якутского центров газовой добычи в Приморье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность составляет более 2 тыс. км.

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