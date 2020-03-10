Эксперт оценил последствия развала сделки ОПЕК+

Руководитель стратегического консалтинга ГК «Институт тренинга — АРБ Про» Демид Голиков рассказал «Известиям», что развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привел мировую экономику к очередному скачку цен и курсов.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

По мнению эксперта, высокотехнологичные отрасли США и других стран также скорее выиграют, потому что падение инвестиционной привлекательности сланцевого сектора поможет перераспределить интерес инвесторов. При этом отрасли электромобилей и альтернативной энергетики практически не пострадают, потому как инвестиционный цикл в них очень длинный.

«В России высокотехнологичный сектор и промышленность, очевидно, пострадают, потому что критически важные импортируемые компоненты, материалы и оборудование подорожают примерно пропорционально обменному курсу рубля, а условия кредитования и лизинга под их закупку станут хуже. Сфера IT-разработки потеряет в кадрах, так как у квалифицированных специалистов появится больше мотивации работать на Силиконовую долину и на других зарубежных заказчиков», — отметил специалист.

По его словам, российские нефтедобывающие компании не получат особых выгод от развала сделки с ОПЕК+, потому как они теряют и котировки, и выручку. Более того, в условиях гонки нефтедобычи в рынке сформируется избыточное предложение, и в итоге Европе станет проще торговаться, заменяя российскую нефть арабской.

Ранее 10 марта глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев.