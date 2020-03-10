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В России стали популярнее вклады до года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские банки нарастили вклады на период до года — на короткие депозиты приходится около 40% портфеля. Об этом «Известиям» рассказали представители Сбербанка и других крупных кредитных организаций, информацию подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

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Популярность коротких депозитов собеседники «Известий» объяснили их более высокой доходностью по сравнению с «длинными» вкладами.

Так, по вкладу на сумму 100 тыс. рублей без частичного снятия и пополнения самый высокий доход — до 4,35% годовых — Сбербанк предлагает на срок от 6 до 12 месяцев. По депозитам на три года и более ставка составляет до 4%, а на 1–3 месяца — до 3,25%.

У ВТБ самыми востребованными являются вклады на период от шести месяцев до года. У Газпромбанка в портфеле больше всего депозитов сроком до 1,5 года, однако также наблюдается спрос на инструменты от трех до девяти месяцев.

В АСВ заявили о радикальных изменениях в структуре депозитов в банковской системе за последние семь лет. Так, в январе 2014 года совокупная доля вкладов сроком от года составляла 62%, а на 1–12 месяцев — 19%. Сегодня же на вклады от года приходится 41%, а 33,2% — на депозиты сроком 1–12 месяцев.

По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, сложившуюся ситуацию создали сами банки, в противном случае они бы предлагали более высокий процент по долгосрочным вкладам. Однако на фоне снижения ключевой ставки ЦБ рассчитывать на скорый рост доходности по «длинным» депозитам не стоит.

Эксперты, в свою очередь, опасаются, что преобладание коротких депозитов может представлять риск для кредитных учреждений в случае кризиса и оттока вкладчиков.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 11 марта

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