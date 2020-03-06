Эксперты отнесли 38 банков России к группе риска

38 российских банков находятся под угрозой возможного дефолта в 2020 году. По данным аналитиков, он затронет 9,5% действующих кредитных организаций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным организации, указанный риск возник из-за уменьшения количества отзывов лицензий у банков. Так, если в 2018 было отозвано 57 лицензий, то в 2019 — только 28.

«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — цитирует материалы исследования ТАСС.

Отмечается, что в прошлом году произошло 12 реорганизаций кредитных организаций. В частности, небольшие организации присоединялись к крупным и устойчивым банкам. Три кредитные организации добровольно аннулировали лицензии без допущения дефолта.

При этом индекс здоровья банковского сектора повысился до 90,5% против 89%.

Накануне сообщалось, что эксперты предсказали снижение ключевой ставки из-за коронавируса.