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ЦБ отменил банкам комиссию на переводы физлиц в СБП до 30 июня 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года. Об этом 25 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на ЦБ.

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«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — передает агентство.

Нулевой тариф регулятора начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Ранее, 13 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте.

В августе стало известно, что переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей. С 28 января 2019 года в СБП россияне совершили 1,74 млн операций. Средняя сумма операции составила 9,1 тыс. рублей.

Центробанк запустил СБП в конце января 2019 года, с ее помощью россияне переводят друг другу деньги по номеру телефона.

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