ЦБ отменил банкам комиссию на переводы физлиц в СБП до 30 июня 2022 года

Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года. Об этом 25 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на ЦБ.

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — передает агентство.

Нулевой тариф регулятора начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Ранее, 13 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает подключения Сбербанка к системе быстрых платежей в марте.

В августе стало известно, что переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей. С 28 января 2019 года в СБП россияне совершили 1,74 млн операций. Средняя сумма операции составила 9,1 тыс. рублей.

Центробанк запустил СБП в конце января 2019 года, с ее помощью россияне переводят друг другу деньги по номеру телефона.