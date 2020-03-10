Члены Совбеза ООН продолжат переговоры о ядерном разоружении

Постоянные члены Совета Безопасности ООН настроены продолжить переговоры о ядерном разоружении. Об этом во вторник, 10 марта, сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на сайте российского ведомства.

«27 апреля в Нью-Йорке начнет работу Конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Убеждены, что ее центральным элементом должно стать подтверждение приверженности всех участников целям Договора и своим обязательствам по нему. Россия готова к активному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в интересах успешного проведения конференции», — говорится в документе.

Совместное заявление стран «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН — России, Великобритании, КНР, США и Франции, приурочено к 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия. В тексте документа подчеркивается, что ДНЯО в течение пятидесяти лет играет важную роль в обеспечении международной безопасности и процветании государств и народов мира.

20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора, восстановили ряд санкций против Ирана и ввели новые ограничения.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, разработанное Комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.