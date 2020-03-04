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В МИД назвали катастрофой возможное присоединение новых стран к ДНЯО

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Признание Пакистана и Индии ядерными державами означало бы катастрофу для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает в среду, 4 марта, «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимира Ермакова.

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«Мир развивается стремительно, технологии, в том числе, ядерные, становятся доступными все более широкому кругу государств, и то, что Пакистан, Индия и Израиль по некоторым оценкам, являются обладателями ядерного оружия, естественно, не способствует укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия», — рассказал Ермаков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он подчеркнул, что не может идти и речи о присоединении Индии и Пакистана к договору в качестве ядерных держав.

20 января глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны направят дело о якобы нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Совет Безопасности ООН, то Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия..

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора, восстановили ряд санкций против Ирана и ввели новые ограничения.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, разработанное Комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

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