США начали вывод войск из Афганистана. Численность контингента к июню сократят до 8,6 тыс. человек, сейчас в Афганистане дислоцировано до 13 тыс. солдат США и НАТО. Через 14 месяцев американских военных в стране не останется. При этом Штаты будут принимать участие в антитеррористических операциях и оказывать поддержку национальным силам обороны и безопасности Афганистана. 29 февраля Вашингтон подписал соглашение с запрещенным в России движением «Талибан». Стороны договорились о «постоянном и всеобъемлющем перемирии». Также «Талибан» начнет взамодействовать с Совбезом ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка.