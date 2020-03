Американский актер Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America

Американский актер, комик, пятикратный обладатель премии «Эмми» Деннис Миллер стал ведущим нового интервью-проекта Dennis Miller+1 на RT America. Об этом 10 марта сообщил RT.

«Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!» — сказал Миллер.

Он отметил, что решился пойти по стопам «живой легенды телевидения» Ларри Кинга, с которым ему ранее доводилось сотрудничать. Эпизоды нового шоу будут выходить каждую неделю по понедельникам и средам. Первым гостем программы станет актер и комик Джефф Данэм.

По словам главы RT America Михаила Солодовникова, первый выпуск будет представлен в мобильном приложении Portable.TV за несколько дней до телепремьеры. Он отметил, что новый проект «идеально подойдет интеллектуалам», которые «жаждут тонкого юмора».

Миллер входил в актерский состав музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBS с 1985 по 1991 год. После чего он вел собственные шоу на телеканалах Tribune Entertainment, HBO и CNBC.

Ранее, 6 марта, стало известно, что телеканал HBO совместно с компанией Sony снимут сериал по мотивам популярной видеоигры The Last of Us.