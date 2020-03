HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us

Телеканал HBO совместно с компанией Sony снимут сериал по мотивам популярной видеоигры The Last of Us. Об этом пресс-служба телеканала сообщила на странице в Twitter.

Как пишет The Hollywood Reporter, в создании шоу примут участие один из авторов игры Нил Дракманн и сценарист мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин. По словам Мейзина, он большой поклонник игры. Сценарист назвал разработчика одним из лучших рассказчиков в индустрии, а такое сотрудничество является для него большой честью. Дракманн, в свою очередь, назвал коллегу по проекту идеальным соавтором грядущей экранизации, отмечает телеканал «360».

Мейзин и Дракманн так же выступят и в качестве продюсеров проекта. О дате начала съемок не сообщается, но известно, что сюжет будет основан только на первой части серии. Сериал расскажет историю путешественника кондрабандиста и его отношениях с 14-летней Элли, которую он берется сопровождать, пишет «Газета.ру». В случае успеха сериала авторы не исключают, что шоу может получить продолжение. В этом случае в основу сюжета ляжет история из The Last of Us Part II. Выход сиквела игры намечен на 29 мая.

Проект станет первым сериалом созданного для экранизации игр нового подразделения Sony — PlayStation Productions. Дата премьеры пока не называется, пишет сайт kp.ru.

Игра The Last of Us вышла в 2013 году на PS3. Проект получил высокие отзывы от геймеров и критиков, пишет REGNUM. В его активе масса наград, среди которых — BAFTA, DICE Awards и Spike VGX за лучшую игру года. Тираж игры за 5 лет составил 17 млн копий.

Ранее 6 марта сообщалось, что новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет для стриминговой платформы Netflix два мультсериала, основанных на сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».