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Богомолов сыграет противника Шерлока Холмса в сериале о царской России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Художественный руководитель Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов исполнит роль обер-полицмейстера в сериале видеосервиса START «Шерлок в России» о приключениях Шерлока Холмса в Российской империи времен правления Александра III.

По сюжету Холмс отправляется в Россию, чтобы поймать преступника. Поселившись в Санкт-Петербурге, он вместе с доктором Карцевым распутывает сложные дела.

Обер-полицмейстер Знаменский, которого сыграет Богомолов, является главным противником Холмса. «Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный. С первой встречи с Холмсом он предстает воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчиненных», — цитирует RT сообщение пресс-службы видеосервиса.

Съемки проекта уже завершились. Первый сезон сериала включает в себя восемь серий по 48 минут каждая.

5 января Богомолов заявил, что новая кинокартина Федора Бондарчука «Вторжение» отличается от большинства российских фильмов тем, что она грамотно выстроена по времени.

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