Названа стоимость нового купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe

Компания Mercedes-Benz объявила стоимость купе-кроссовера GLE Coupe нового поколения для российского рынка.

Как сообщает 10 марта «Коммерсант», цена автомобиля в зависимости от комплектации составит от 6,3 млн рублей. Машина поступит в продажу с двумя трехлитровыми турбодизельными двигателями мощностью 272 и 330 л.с. Кроме того, купе-кроссовер оснащается 367-сильным мотором, работающим по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): силовой агрегат укомплектован электромотором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной силовой агрегат.

Длина нового купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe составляет 4939 мм, а ширина — 2010 мм. Колесная база достигает 2935 мм. Объем багажного отделения может варьироваться от 655 до 1790 л.

Внешне от предшественника Mercedes-Benz GLE Coupe можно отличить по более рельефной решетке радиатора, модернизированным светодиодным головным фарам и узким задним фонарям. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс MBUX с функцией голосового управления и 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

4 марта стало известно, что Mercedes-Benz приступила к реализации плана по сокращению расходов.