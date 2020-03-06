Новое поколение Opel Mokka появится в 2021 году

Немецкая компания Opel готовит к выпуску кроссовер Opel Mokka нового поколения. Об этом в пятницу, 6 марта, пишет Motor1.

На сегодняшний момент прототип модели проходит тестовые испытания на шведских дорогах общего пользования в условиях низких температур. Отмечается, что в основе новинки лежит платформа EMP1 от французского автоконцерна PSA, на которой базируются модели Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback.

По данным издания, помимо модификаций с бензиновыми двигателями модель может получить полностью электрическую силовую установку мощностью 134 л.с. и литий-ионную батарею на 50 кв/ч. Без подзарядки такая версия автомобиля сможет проехать до 300 км.

Продажи нового кроссовера Opel Mokka на европейском рынке начнутся в 2021 году.

28 марта сообщалось, что в марте на автомобильном заводе «ПСМА Рус» в Калуге начнется выпуск двух новых версий пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life.