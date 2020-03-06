Прямой эфир

Новое поколение Opel Mokka появится в 2021 году

0
Фото: motor1.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания Opel готовит к выпуску кроссовер Opel Mokka нового поколения. Об этом в пятницу, 6 марта, пишет Motor1.

На сегодняшний момент прототип модели проходит тестовые испытания на шведских дорогах общего пользования в условиях низких температур. Отмечается, что в основе новинки лежит платформа EMP1 от французского автоконцерна PSA, на которой базируются модели Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback.

По данным издания, помимо модификаций с бензиновыми двигателями модель может получить полностью электрическую силовую установку мощностью 134 л.с. и литий-ионную батарею на 50 кв/ч. Без подзарядки такая версия автомобиля сможет проехать до 300 км.

Продажи нового кроссовера Opel Mokka на европейском рынке начнутся в 2021 году.

28 марта сообщалось, что в марте на автомобильном заводе «ПСМА Рус» в Калуге начнется выпуск двух новых версий пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве появились 113 новых камер фиксации нарушений ПДД
В России появится обновленный кроссовер Hyundai Creta
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020