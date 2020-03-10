Прямой эфир

Стала известна дальнейшая судьба коллекции картин Рерихов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллекция картин Николая и Святослава Рерихов в ближайшие годы останется на ВДНХ, но экспозиция будет закрыта до середины 2020 года. К этому моменту в павильоне № 13 планируют обеспечить образцовый музейный климат, средства на работу уже выделены. Об этом «Известиям» рассказали представители Министерства культуры и институций, причастных к работе.

Арт-дилеры в погонах: какие картины прибрали к рукам нацисты
Среди похищенных сокровищ живописи были полотна Леонардо да Винчи, Вермеера, Рафаэля, Рубенса

С 2017 года вокруг собрания художников и зданий, где их работы хранились, тянется конфликт. Тогда Международный Центр Рерихов (МЦР) — общественная организация, владевшая произведениями искусства — был выселен из занимаемой им усадьбы Лопухиных, а собрание — изъято в пользу государства и закреплено за Музеем Востока, который и ранее оспаривал права МЦР на наследие художников. В 2019-м работы переехали на ВДНХ, поскольку состояние особняка в Малом Знаменском переулке было признано непригодным для хранения картин.

Все эти годы МЦР борется за возвращение себе коллекции и здания, которое в том же 2019 году было передано в безвозмездное пользование ГМИИ им. А.С. Пушкина и стало пространством молодежного направления Пушкинский.Youth.

Музейное сообщество страны встало на защиту Музея Востока, в адрес которого были высказаны обвинения. Тринадцать глав крупнейших российских арт-институций, в том числе Михаил Пиотровский (Эрмитаж), Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея) и Марина Лошак (ГМИИ им. А.С. Пушкина) адресовали письма Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой «провести комплексную оценку ситуации», сложившейся вокруг художественного наследия Рерихов. Кроме того, «Известиям» стало известно о втором письме, подписанном уже только Мариной Лошак и Зельфирой Трегуловой и направленном в Администрацию президента.

В беседе с «Известиями» гендиректор Музея Востока Александр Седов подтвердил получение средств на техническое переоборудование экспозиции филиала на ВДНХ и подчеркнул, что считает это пространство в принципе более выгодным для демонстрации коллекции, чем городские усадьбы.

Представители МЦР, однако, выступают против хранения и экспонирования коллекции на ВДНХ. Этот конфликт обсуждался 18 февраля на первом совместном заседании обновленного руководства Министерства культуры и Комитета Госдумы по культуре.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пакт для Рерихов: картины великих художников останутся на ВДНХ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Christie's устроит в Москве выставку полотен Рериха и Айвазовского
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020