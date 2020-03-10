Стала известна дальнейшая судьба коллекции картин Рерихов

Коллекция картин Николая и Святослава Рерихов в ближайшие годы останется на ВДНХ, но экспозиция будет закрыта до середины 2020 года. К этому моменту в павильоне № 13 планируют обеспечить образцовый музейный климат, средства на работу уже выделены. Об этом «Известиям» рассказали представители Министерства культуры и институций, причастных к работе.

С 2017 года вокруг собрания художников и зданий, где их работы хранились, тянется конфликт. Тогда Международный Центр Рерихов (МЦР) — общественная организация, владевшая произведениями искусства — был выселен из занимаемой им усадьбы Лопухиных, а собрание — изъято в пользу государства и закреплено за Музеем Востока, который и ранее оспаривал права МЦР на наследие художников. В 2019-м работы переехали на ВДНХ, поскольку состояние особняка в Малом Знаменском переулке было признано непригодным для хранения картин.

Все эти годы МЦР борется за возвращение себе коллекции и здания, которое в том же 2019 году было передано в безвозмездное пользование ГМИИ им. А.С. Пушкина и стало пространством молодежного направления Пушкинский.Youth.

Музейное сообщество страны встало на защиту Музея Востока, в адрес которого были высказаны обвинения. Тринадцать глав крупнейших российских арт-институций, в том числе Михаил Пиотровский (Эрмитаж), Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея) и Марина Лошак (ГМИИ им. А.С. Пушкина) адресовали письма Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой «провести комплексную оценку ситуации», сложившейся вокруг художественного наследия Рерихов. Кроме того, «Известиям» стало известно о втором письме, подписанном уже только Мариной Лошак и Зельфирой Трегуловой и направленном в Администрацию президента.

В беседе с «Известиями» гендиректор Музея Востока Александр Седов подтвердил получение средств на техническое переоборудование экспозиции филиала на ВДНХ и подчеркнул, что считает это пространство в принципе более выгодным для демонстрации коллекции, чем городские усадьбы.

Представители МЦР, однако, выступают против хранения и экспонирования коллекции на ВДНХ. Этот конфликт обсуждался 18 февраля на первом совместном заседании обновленного руководства Министерства культуры и Комитета Госдумы по культуре.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пакт для Рерихов: картины великих художников останутся на ВДНХ