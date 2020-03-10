Пакт для Рерихов: картины великих художников останутся на ВДНХ

Коллекция Николая и Святослава Рерихов в ближайшие годы останется на ВДНХ, но экспозиция будет закрыта до середины текущего года. К этому моменту в павильоне № 13 планируют обеспечить образцовый музейный климат, причем в мире нет аналогов устанавливаемого там оборудования. Средства на работу уже выделены. Об этом «Известиям» рассказали представители Министерства культуры и институций, причастных к работе. Поводом к активным действиям стал новый виток конфликта вокруг собрания художников и зданий, где их работы хранились. Подробности — в нашем материале.

Битва писем

В феврале глава Союза музеев Михаил Пиотровский проинформировал Министерство культуры о создании комиссии Союза музеев России по сохранению наследия семьи Рерихов (письмо есть в распоряжении «Известий»). Причина — резкое обострение ситуации вокруг коллекции Рерихов, размещенной сейчас в филиале Музея Востока на ВДНХ (Павильон № 13 «Здравоохранение»). В апреле 2019 года там была представлена постоянная экспозиция, включающая более 400 произведений, но недавно ее закрыли на неопределенный срок.

Конфликт тянется с 2017 года. Тогда Международный Центр Рерихов (МЦР) — общественная организация, владевшая произведениями искусства — был выселен из занимаемой им усадьбы Лопухиных, а собрание — изъято в пользу государства и закреплено за Музеем Востока, который и ранее оспаривал права МЦР на наследие художников. В 2019-м работы переехали на ВДНХ, поскольку состояние особняка в Малом Знаменском переулке было признано непригодным для хранения картин.

Все эти годы МЦР борется за возвращение себе коллекции и здания, которое в том же 2019-м было передано в безвозмездное пользование ГМИИ имени А.С. Пушкина и стало пространством молодежного направления Пушкинский.Youth. Спорные моменты не ограничиваются имущественными вопросами. Одна из главных претензий МЦР к текущему положению вещей — подход к экспонированию произведений, не учитывающий, по мнению представителей этой общественной организации, воли Святослава Рериха и религиозно-философской составляющей творчества его отца.

8–9 февраля 2020 года МЦР провел Международный съезд рериховских организаций, по итогам которого было написано письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (есть в распоряжении «Известий»). Авторы призывают «создать под эгидой Комитета по культуре СФ РФ независимую государственно-общественную комиссию с участием экспертов и представителей общественности с целью проведения проверки целостности наследия, изъятого у МЦР, в соответствии с учетной документацией МЦР, а также проверки условий его хранения и состояния».

Кроме того, в письме говорится о «ненадлежащих условиях для экспонирования», делегаты съезда выражают беспокойство за сохранность коллекции в павильоне ВДНХ.

Музейное сообщество страны встало на защиту Музея Востока, в адрес которого были высказаны обвинения. Тринадцать глав крупнейших российских арт-институций, в том числе Михаил Пиотровский (Эрмитаж), Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея) и Марина Лошак (ГМИИ им. А.С. Пушкина) адресовали письма Владимиру Путину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой «провести комплексную оценку ситуации», сложившейся вокруг художественного наследия Рерихов. Кроме того, «Известиям» стало известно о втором письме, подписанном уже только Мариной Лошак и Зельфирой Трегуловой и направленном в Администрацию президента.

— Обратившись к руководству страны с письмом по поводу сложившейся ситуации, его авторы прежде всего обеспокоены вмешательством далеких от музейных профессий людей в специальные аспекты нашей работы, включая и те вопросы, которые находятся в ведении министерства. Замечу, что в ситуации с наследием Рерихов действительно есть проблемы технического свойства. Но уже сегодня Министерство культуры выделило деньги на их разрешение, — пояснила Марина Лошак.

Плесень и грибок

В беседе с «Известиями» гендиректор Музея Востока Александр Седов подтвердил получение средств на техническое переоборудование экспозиции филиала на ВДНХ и подчеркнул, что считает это пространство в принципе более выгодным для демонстрации коллекции, чем городские усадьбы.

— На мой взгляд, экспонирование работ Рерихов на ВДНХ — один из самых оптимальных вариантов. В этом меня убеждает количество посетителей экспозиции — более 62 тыс. за 10 месяцев, — отметил Александр Седов. — Удачным представляется и объемное выставочное пространство павильона с высокими потолками. Картины Рерихов здесь смотрятся совершенно по-другому, гораздо выигрышнее, чем когда они экспонировались в ограниченном пространстве городских усадеб — что в особняке Лопухиных, что в доме Лунина на Никитском бульваре (главное здание Музея Востока).

Представители МЦР, однако, против хранения и экспонирования коллекции на ВДНХ. Этот конфликт обсуждался 18 февраля на первом совместном заседании обновленного руководства Министерства культуры и Комитета Госдумы по культуре.

— Мы предложили рериховской общественности все без исключения адреса, особняки, все объекты культурного наследия, которые находятся на балансе ВООПиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. — «Известия»), не скрыв ни одного. Рериховцы отказались от всех семи объектов, — заявила министр культуры Ольга Любимова на этом мероприятии.

Вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко в беседе с «Известиями» сообщил, что считает необходимым вернуть коллекцию в историческое здание в центре Москвы, однако назвать какой-либо альтернативный усадьбе Лопухиных вариант, который бы устроил организацию, затруднился.

Музейные специалисты настаивают: размещение произведений искусства в усадьбе Лопухиных сейчас невозможно.

— Усадьба старая, за долгие годы в ней не проводились никакие серьезные работы — ни по капремонту, ни по реставрации. Там отсутствует гидроизоляция, это приводит к постоянному проникновению влаги, появлению грибка. Кроме того, в здании нет системы регулирования температурно-влажностного режима, что вообще недопустимо для нахождения экспонатов, особенно живописи, — сообщил «Известиям» Владимир Сергеев, главный инженер ГМИИ им. А.С. Пушкина.

По его словам, еще одна проблема — система отопления, сделанная, видимо, не по утвержденному проекту и не позволяющая обеспечить стабильную температуру.

Александр Стеценко, однако, подчеркивает, что все текущие недостатки помещения возникли уже после изъятия его у МЦР.

— Это памятник архитектуры XVII века, подвалы которого выложены из камня-песчаника. Зданию нужен постоянный уход, регулярные восстановительные работы, что и делал МЦР, — уверяет Александр Стеценко. — Но затем три года после выселения из усадьбы МЦР в ней никто ничего не делал, были отключены все системы температурно-влажностного режима. Конечно, там начала появляться плесень в подвалах. Усадьба — как пожилой человек. Если вы не будете давать 80-летнему человеку таблетки, следить за давлением и постоянно лечить, он долго не проживет.

По оценке вице-президента МЦР, усадьбу можно привести в пригодное для размещения картин состояние за несколько месяцев. Никакого капитального ремонта не требуется.

Безусадебное хозяйство

С оценкой представителей МЦР не согласна комиссия Союза музеев России, в конце февраля осмотревшая как здание в Малом Знаменском переулке, так и 13-й павильон ВДНХ.

«Здания усадьбы Лопухиных-Потёмкина находятся в крайне тяжелом состоянии и нуждаются в немедленной санации и реставрации, хранение и экспонирование в них музейных предметов невозможно. Кроме того, у этого комплекса зданий и прилегающей территории есть большое количество правовых проблем. Решение всех этих вопросов займет как минимум несколько лет» — сказано в заключении комиссии. Отмечается, что на ВДНХ «температурно-влажностный режим в павильоне № 13 постоянно контролируется и поддерживается». Вместе с тем, представители Союза музеев рекомендуют «прервать экспонирование и довести до конца создание системы пожарной и физической безопасности и системы контроля за климатом».

— Сейчас угрозы картинам, которые размещены на ВДНХ, нет. Но саму экспозицию нельзя считать окончательной, над ней ведется работа, там есть своя логика, которую Музей Востока представил членам комиссии, — рассказал «Известиям» Алексей Бондаренко, директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов и член комиссии Союза музеев.

Впрочем, есть надежда, что публика увидит обновленную экспозицию уже через несколько месяцев. Такой вывод можно сделать из ответа Министерства культуры на запрос «Известий».

В пресс-службе ведомства газете сообщили, что в настоящее время идет монтаж современной автоматизированной системы поддержания температурно-влажностного режима, а также системы принудительной вентиляции, рекуперации и увлажнения в чердачном помещении. Всё это позволит создать в павильоне ВДНХ образцовый музейный климат. И подчеркнули, что в мире не существует аналогов устанавливаемого оборудования.