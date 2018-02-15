Прямой эфир

ВС РФ подтвердил законность решения о выселении Центра Рерихов

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты нижестоящих судов о выселении Международного Центра Рерихов (МЦР) из здания усадьбы Лопухиных в центре Москвы, следует из опубликованного определения суда.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу МЦР, просившего направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В начале апреля 2017 года Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы. 18 июля того же года столичный Арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

По данным Минкультуры, в ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения со стороны МЦР. В частности, центр предоставлял помещения третьим лицам, проводил реконструкцию строения без необходимых для этого документов, а также самовольно построил объект капитального строительства.

Центр Рерихов — международная организация, располагающаяся в здании XVII–XIX веков в центре Москвы. В музее, который был основан русским художником, коллекционером искусства стран Востока Святославом Рерихом, хранится культурное наследие семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр Рерихов окончательно лишился здания в центре Москвы
Центр и фонд «Холокост» выселяют на улицу
Центр и фонд «Холокост» выселяют на улицу
Несмотря на решение Росимущества, центр памяти о преступлениях нацистов выгоняют из занимаемых помещений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017