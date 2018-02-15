ВС РФ подтвердил законность решения о выселении Центра Рерихов

Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты нижестоящих судов о выселении Международного Центра Рерихов (МЦР) из здания усадьбы Лопухиных в центре Москвы, следует из опубликованного определения суда.

ВС РФ отклонил кассационную жалобу МЦР, просившего направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В начале апреля 2017 года Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы. 18 июля того же года столичный Арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение.

По данным Минкультуры, в ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения со стороны МЦР. В частности, центр предоставлял помещения третьим лицам, проводил реконструкцию строения без необходимых для этого документов, а также самовольно построил объект капитального строительства.

Центр Рерихов — международная организация, располагающаяся в здании XVII–XIX веков в центре Москвы. В музее, который был основан русским художником, коллекционером искусства стран Востока Святославом Рерихом, хранится культурное наследие семьи.